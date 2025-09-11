Budoucnost ČT není v rozšiřování počtu stanic, prohlásil generální ředitel

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek trvá na tom, že se v nejbližších letech nevrátí archivní program ČT3. Stanovisko si od něj vyžádala Rada České televize v rámci odpovědí na divácké stížnosti.
„Důvodem je snaha o maximálně efektivní a hospodárné využití dostupných finančních prostředků. V minulosti byla výroba řady formátů omezena kvůli finančním limitům a nyní je mojí prioritou obnovit původní tvorbu, zejména v oblasti dramatiky, která má dlouhodobou výrobní setrvačnost,“ sdělil Hynek Chudárek.
Připomněl, že projekt ČT3 vznikl v době koronavirové pandemie jako mimořádný kanál pro seniory, kteří kvůli protiepidemickým opatřením čelili sociální izolaci. Dočasná stanice si potom našla své stabilní publikum, ale Česká televize její provoz z finančních důvodů ukončila k 1. lednu 2023.
„Rozumím tomu, že rozhodnutí neobnovit vysílání ČT3 může u části diváků vyvolat zklamání. Vážím si jejich zájmu i toho, že nám dávají vědět, co jim v programu chybí. Věřím ale, že Česká televize dokáže archivní pořady nabízet i jinými cestami, které budou dostupné, přehledné a pro diváky smysluplné,“ argumentuje generální ředitel.
Starší pořady se už teď objevují přes den na stanici ČT1. Česká televize například reprízuje seriály Nemocnice na kraji města a Cirkus Humberto nebo písničkové pořady z 80. let.
„Zároveň považuji za klíčové, aby byl archivní obsah, který tvořil základ ČT3, plně využit. Aby byl dostupný především na hlavním kanálu ČT1, kde bude mít větší divácký dosah, ale současně také v online prostředí. Jsem přesvědčen o tom, že budoucnost veřejnoprávní televize nespočívá v rozšiřování počtu lineárních kanálů, ale v posilování kvality obsahu a jeho dostupnosti napříč různými platformami a generacemi diváků,“ uzavřel Hynek Chudárek.