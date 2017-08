 »  Obr CGI propustí 1600 lidí, v Česku naopak desítky ajťáků hledá

Jan Sedlák

Kanadská IT společnost CGI Group oznámila, že propustí 1600 zaměstnanců, čímž by chtěla ušetřit přes 131 milionů dolarů. Ve výsledku ale nepůjde o nic moc drastického – firma po celém světě zaměstnává 70 tisíc lidí a do budoucna chce naopak číslo nadále zvětšovat.

Propouštění souvisí s vývojem na trhu. Podobně, jako se třeba IBM zbavuje starších IT profesí, a naopak nabírá zaměstnance do nových a perspektivních oblastí, se tímto směrem vydává také CGI. Kanaďané mají mezi klienty velké korporace a státní sektor, kteří se postupně šinou směrem ke cloudu a novým aplikacím.

Plány s dalším náborem lze vidět i v české pobočce, která v Praze, Brně a Ostravě funguje už řadu let. Do všech měst se hledají lidé kolem SAPu, Oraclu, Javy, C++ a dalších technologií. Vedle toho jsou otevřeny také pozice na iOS, Android či Salesforce.com. CGI celkově v Česku hledá více než 60 nových zaměstnanců.

CGI v roce 2012 koupila za 2,6 miliardy dolarů svého konkurenta Logicu, díky kterému se ve velkém dostala také do Evropy a převzala aktivity Logicy v Česku. Společnost má u nás zákazníky v energetice, státní sféře, telekomunikacích či dopravě.

CGI funguje jako systémový integrátor, IT konzultant a nabízí také outsourcing. To jsou oblasti, které se vlivem cloudů a spol. postupně proměňují, což lze vidět například u konkurentů typu Accenture, kteří jsou aktivní v nakupování mladých firem.

CGI má centrálu v Montrealu a ročně vygeneruje tržby téměř 11 miliard kanadských dolarů. Hodnota firmy na burze je 13,5 miliardy dolarů.