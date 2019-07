 »  Obrat e-commerce v ČR meziročně vyrostl o 18 %. Nakupujeme už hlavně z mobilu

Karel Wolf

Tržby místních eshopů již několik let v řadě rostou dvouciferným tempem, letos konkrétně dělá meziroční nárůst 18 %. Online nakupování by také letos vůbec poprvé mělo v ČR dominovat nakupování z mobilu. Vyplývá to alespoň z dat českého poskytovatele e-shopových řešení Shoptet, jehož platformu využívá okolo 17 tisíc e-shopů.

V tuzemsku je aktivních necelých 42 tisíc e-shopů, což je meziročně o 2 % více. Do konce roku by jich mělo být již více než 44 tisíc. Data dále ukazují, že rostou i tržby online obchodníků, v prvním pololetí meziročně o 18 %. Celkový podíl e-commerce na maloobchodním obratu je tak již 10,2 %, což je o meziročně 1,1 % více.

V uplynulých šesti měsících mezi online nákupy nejvíce rostl segment potravin (meziroční růst o 49 %), dařilo se ale také zdraví a drogerii (+24 %) a také dětskému zboží (+20 %). Právě tyto kategorie jsou ty, které aktuálně nejvíce lákají online podnikatele. E-shopů s potravinami letos přibylo o 17 % a je jich na trhu celkově již 3500.



Pokud bychom obrat celé české e-commerce vydělili počtem internetové populace, vyjde nám, že v průměru utratí online jeden zákazník za rok 2600 Kč. Průměrná hodnota jednoho nákupu by se pak pohybovala kolem 600 korun.