Obrat českých e-shopů se loni propadl. Lidé šetřili, hledali slevy a čekali na lepší zítřky

Česká e-commerce v roce 2023 podle čísel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) meziročně spadla o šest procent na celkový obrat 185 miliard korun za prodané zboží. V roce 2022 se obrat dostal na 197 miliard a v covidovém roce 2021 to bylo 223 miliard korun. Heureka už dříve informovala, že ve třetím čtvrtletí propad činil jedenáct procent.





Poslední kvartál už zaznamenal růst, což je logické vzhledem k vánoční sezóně. Podle APEKu je to zároveň předzvěst zlepšení, které by mělo doprovázet letošní rok.





“Loňské výsledky ovlivnila především složitá ekonomická situace, která v Česku pokračovala silněji než v ostatních státech EU. Stále vysoká inflace znamenala jak nižší ochotu spotřebitelů utrácet, tak i zvýšené náklady obchodníků na provoz. České e-shopy se ale s náročným obdobím dokázaly vyrovnat a do roku 2024 vyhlíží s mírným optimismem,” shrnul šéf APEKu Jan Vetyška.

Češi dál nakupovali online, ale spíše šetřili, hledali levnější zboží a slevové akce. “Vnímáme, že nálada na trhu se zlepšuje. Růst nepředpokládám v řádu desítek procent, ale spíše jednotek,” dodal Vetyška.

Do budoucna bude zajímavé sledovat, jak do sektoru online nákupu módy promluví čínské e-shopy Temu a Shein. Ty vzaly útokem Spojené státy a Evropu a nabízí rychlou módu za velmi nízké ceny. Pozici si získávají i v Česku, zejména u mladých lidí. Do Česka se rovněž chystá vstoupit turecké tržiště Trendyol, za kterým stojí čínská Alibaba.