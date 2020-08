Obrat majitele Zásilkovny vyrostl v prvním pololetí o 118 %, blíží se miliardě

Obrat skupiny Packeta během prvního pololetí letošního roku dosáhl k částce 918 miliónů korun, meziročně tak vyrostl o 118 %.

Skupina za tuto dobu přepravila celkem 14,5 miliónů zásilek, to pro změnu představuje nárůst o 103 %. Za celý letošní rok očekává obrat 2,5 miliard korun a odhaduje, že přepraví 35 milionů zásilek.

„Za výrazným nárůstem obratu a množství přepravených zásilek stojí především stále rostoucí trh e-commerce, který navíc urychlila pandemie koronaviru, kdy stále více zákazníků přesouvá nákupy zboží na internet. To platí jak pro Českou republiku, tak pro všechny evropské trhy, kde působíme. Packeta dokáže získávat stále větší podíl na trhu díky stále hustší síti výdejních míst a samozřejmě konkurenceschopné ceně,“ prohlašuje k úspěchu Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO skupiny Packeta.

„Očekáváme, že význam ceny v celém řetězci přepravy zboží bude v souvislosti s negativními dopady koronakrize na ekonomiku, a tedy i na peněženky zákazníků, dále růst. Výborně se také daří naší službě pro přepravu zásilek mezi fyzickými osobami Mezi námi, kde se blížíme hranici 2 miliónů doručených zásilek,“ dodává.

Zásilkovna, která pod Packetu spadá, letos v Česku cílí na 4000 výdejních míst, momentálně je jich zde okolo tří tisíc. Dle vlastních slov by se tímto krokem stala největší výdejní sítí v České republice, za celou skupinu Packeta je jich aktuálně po Evropě necelých 4 800, do konce roku se má jejich počet zvýšit na 6 800.

Skupina také do konce letošního roku plánuje otestovat několik nových služeb, patří mezi ně projekt automatických výdejních míst a zavedení doručení zásilek do kufru aut. Počet dep by měl do konce roku vzrůst na 26, nyní jich je v České republice 14 (7 na Slovensku, 3 v Maďarsku a 2 v Rumunsku). V plánu je také spuštění doručování zásilek do oblasti Středního východu.