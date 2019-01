 »  Obrat: Taxify už přijme pouze licencované řidiče

Karel Wolf

Estonská alternativní taxislužba Taxify založená na sdílené ekonomice od 1. 1. 2019 mění v Česku pravidla pro řidiče. Ke schválení jejich registrace je nově potřeba nahrát průkaz řidiče taxislužby, mít vozidlo zapsané v evidenci vozidel taxislužby a nahrát koncesovanou živnost na silniční motorovou dopravu pro přepravu do 9 osob.

Vedle toho samozřejmě zůstávají také dřívější povinnosti nahrát občanský a řidičský průkaz a technický průkaz spolu s dokumenty potvrzujícími pojištění vozidla.

“K tomuto kroku jsme se rozhodli v návaznosti na dialog s úřady a chystanou novelu zákona o silniční dopravě, jehož změnu vítáme. Přistoupíme již nyní k aktivní kontrole těchto povinností partnerských řidičů i přesto, že to po nás současná legislativa nevyžaduje. Chceme, aby řidiči na změnu zákona byli připraveni a doplnili si všechny informace do našich systémů již nyní. Zájemce rovněž finančně motivujeme, aby dokumenty do systému zavčas nahráli,” upozorňuje Roman Sysel, šéf Taxify pro Českou republiku a Slovensko.

“Věříme, že Taxify začne využívat ještě více řidičů klasických taxi služeb. V poslední době evidujeme velký zájem ze strany klasických taxikářů a řidičů lokálních taxi aplikací, kteří Taxify berou jako doplněk k dispečinku či jízdám z ulice. Mnoho z nich pak plně přechází na využívání moderních platforem z důvodu jejich vyšší bezpečnosti, větší efektivity a snadného používání,” dodává Sysel.