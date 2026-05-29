Ochranné známky a domény kdysi slavného e-shopu Zoot koupila skupina SPM

Investiční skupina SPM koupila ochranné známky a webové domény módní značky Zoot, kdysi jednoho z nejviditelnějších českých módních e-shopů. O rozvoj značky se má v rámci skupiny postarat tým, který stojí za e-shopy trenyrkarna.cz a maluna.cz a vede jej Adam Rožánek. Noví vlastníci věří, že značce vrátí silnou pozici na českém módním trhu.
Částku transakce SPM nezveřejnilo. Novou strategii vlastníci podle tiskové zprávy připravují. Za skupinou stojí miliardáři Marek Španěl Slavomír Pavlíček, zakladatelé videoherního studia Bohemia Interactive. „Zoot má v České republice stále mimořádně výrazné jméno a věříme, že díky našemu managementu se zkušenostmi z oblasti módy a e-commerce může značka najít nový směr a opět vyrůst ve významný módní projekt,“ říká Pavlíček, partner investiční skupiny.
Zoot v minulé dekádě patřil k nejznámějším českým e-shopům, ale firma opakovaně procházela finančními problémy a reorganizací. Restrukturalizací firmu provedl jako majitel Natland, nyní Zoot provozuje firma DaniDarx, jejímž majoritním vlastníkem je SPM Invest. DaniDarx ve skupině SPM stojí i za e-shopy trenyrkarna.cz a maluna.cz a vlastními značkami pánského a dámského spodního prádla Styx a Nedeto.
První konkrétní kroky chce nový vlastník představit začátkem letošního podzimu. SPM značku zařazuje do portfolia, ve kterém už má několik tuzemských módních a e-commerce projektů. Patří mezi ně Kara Trutnov, Freshlabels, Feratt, Pietro Filipi a zmíněné e-shopy společnosti DaniDarx.