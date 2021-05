Od 1. července skončí dětské vysílání na ČT2

Česká televize upraví programové schéma stanice ČT2. Od 1. července na této stanici skončí veškeré vysílání pro děti, například Kouzelná školka nebo Studio Kamarád. „Výlučným a exkluzivním prostorem pro dětské pořady bude ČT :D,“ uvedl na středečním veřejném zasedání Rady České televize programový ředitel Milan Fridrich.

Vysílání některých dětských pořadů na druhém programu bylo pozůstatkem doby, kdy samostatný dětský program Déčko neměl dokonalé pokrytí. Tento důvod ale už odpadl. ČT2 získá odstraněním dětských pořadů zhruba dvě hodiny vysílacího času denně, které podle Fridricha využije pro akviziční a českou dokumentární tvorbu.

„Bereme to jako kvalitativní posun a posílenou profilaci Dvojky vůči její základní identitě, to je vzdělávání a osvěta pro dospělého diváka,“ poznamenal programový ředitel na dotaz místopředsedy Rady ČT Daniela Váni.

Zpráva o programu ČT2. Místopředseda Váňa: "Nestálo by za to odkázat dětského diváka jen na ČT:D? To sice vysílá jen do osmi, ale pak se stejně mají pomodlit, umýt si uši a jít si lehnout... (...) A sportovní divák má ČT Sport, tak proč nevyčistit tu ČT dvojku i o tuhletu věc?"