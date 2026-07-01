Ode dneška podražují balíčky z Číny. Za každou položku v zásilce budou lidé připlácet tři eura

Od dnešního dne se mění celní nastavení zásilek přicházejících ze zemí mimo Evropskou unii. Balíčky v hodnotě do 150 eur, které dosud vstupovaly do EU bez cla, podléhají dočasnému paušálnímu clu ve výši 3 eur (necelých 75 Kč) za jednu položku. Opatření cílí primárně na obrovský objem levného zboží proudícího do Evropy z čínských platforem jako Temu, Shein nebo AliExpress. Podle Evropské komise dorazilo loni do EU zhruba 5,9 miliardy zásilek. Přes 90 procent pochází z Číny.
V praxi opatření znamená, že v případě, kdy zákazník nakoupí pět drobných předmětů, které k němu putují v jedné zásilce z Číny, zaplatí na clu skoro 400 Kč (15 eur), i kdyby souhrnná hodnota položek byla jen několik desetikorun. U zásilek nad 150 eur platí standardní celní režim jako dosud a zboží nakoupené uvnitř EU se opatření nijak netýká. Režim platí pro všechny balíčky, které dneškem vstupují do zemí EU. Nejpozději od listopadu 2026 se k tomu má přidat ještě takzvaný manipulační poplatek, jehož výši stanoví Evropská komise.
Formálně zůstává v přechodné fázi do nových opatření dovozcem (a tedy plátcem cla) stále koncový spotřebitel, stejně jako dnes. Clo se tak nemusí na platformách a e-shopech přičítat už v nákupním košíku a platformy jako Temu či Shein ho zatím skutečně nezobrazují.
Další systémová změna má přijít v roce 2028 se spuštěním EU Customs Data Hub. V tu dobu se mají online platformy a prodejci ze třetích zemí právně stát takzvanými „dovozci pro prodej na dálku“ (importer for distance sales) a převezmou odpovědnost za zaplacení cla i DPH už v okamžiku prodeje, stejně jako za to, že prodávané zboží splňuje evropské předpisy. „Spotřebitelé v EU tak už nebudou čelit skrytým poplatkům při doručení balíčku a nebudou nadále považováni za dovozce zboží objednaného online ze třetích zemí,“ uvádí Evropská komise ve svém Q&A k reformě. O svých prodejích do EU budou muset platformy informovat celní orgány prakticky v reálném čase. Tím chce mít Unie na dosah analýzu rizik ještě před tím, než zboží dorazí na hranice unie.
Aktuální změna je pouze dočasným řešením problémů se záplavou zásilek. Členské státy se na urychleném zavedení cla shodly loni v prosinci poté, co bylo zjevné, že původní plán s reformou celního rámce až v roce 2028 nestíhá reagovat na to, jak rychle balíčky do Evropy přicházejí. „Zajistíme, aby se clo platilo od prvního eura, čímž vytvoříme rovné podmínky pro evropské podniky a omezíme příliv levného zboží,“ uvedla tehdy dánská ministryně pro hospodářství Stephanie Lose. Podle Rady EU je až 65 procent malých zásilek vstupujících do unie deklarováno pod skutečnou hodnotou, aby se clo neplatilo.
Konkrétně v Česku zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu uvádí, že od října 2021 do konce roku 2024 proclila česká Celní správa téměř 11 milionů zásilek do 150 eur s více než 28 miliony položek v celkové hodnotě 5,7 miliardy korun. Jen v roce 2024 dosáhla hodnota proclených zásilek 3,7 miliardy korun, tedy více než čtyřnásobku roku 2022. Konkrétně z Číny tehdy putovalo do Česka 22,5 milionu položek, což jsou více než dvě na každého obyvatele.