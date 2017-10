 »  Odstartoval Dotační Parazit, aplikace ukazuje, kdo nejvíc vydělává na dotacích

David Slížek

Projekt, který se prezentoval už na nedávném 1. hackathonu veřejné správy, odstartoval do ostrého provozu. Za Dotačním Parazitem stojí Centrum of Excellence for Good Governance (CEGG) bývalého náměstka ministra financí Lukáše Wagenknechta.

Web kombinuje různé veřejně dostupné datasety státních úřadů (CEDR, DotInfo a další) a nabízí přehledně a na jednom místě informace o tom, kdo čerpá státní dotace. „Stát nemá celkový přehled, koho a v jaké výši svými dotacemi podporuje,“ konstatují tvůrci projektu s tím, že sice existuje celá řada informačních systémů, které ale někdy zbytečně sbírají podobná data a obvykle spolu navzájem nekomunikují.

S daty zveřejněnými v Dotačním Parazitovi se dá samozřejmě dále pracovat. Podle CEGG z nich například vyplývá, že „…z veřejných rozpočtů jsou systematicky podporované tzv. velké podniky, resp. holdingy s jedním významným konečným vlastníkem, který je přímo nebo nepřímo ovládá.“

„Projekt Dotační Parazit poskytuje také informace, zda příjemce dotace poskytl dar nějaké politické straně. V této souvislosti vyvstává zajímavá otázka potencionálního střetu zájmu podnikatelských subjektů, které jsou současně příjemcem dotací z veřejných rozpočtů a finančním podporovatelem politické strany nebo hnutí,“ popisují provozovatelé na blogu.

Součástí Dotačního Parazita jsou i speciální sestavy. První, kterou server zveřejnil, například ukazuje seznam příjemců dotací, seřazený podle času, který uplynul od vzniku IČO k poskytnutí dotace.