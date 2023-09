Odstartovala aliance nejvyspělejších čipových regionů v Evropě, součástí jsou Brno a Rožnov

Autor: Jan Vaca, Internet Info

Před pár dny oficiálně zahájila činnost evropská aliance polovodičových regionů neboli European Semiconductor Regions Alliance (ESRA). Jde o uskupení nejpokročilejších oblastí starého kontinentu v tomto oboru. Připojil se i Jihomoravský kraj s účastí Rožnova pod Radhoštěm ze Zlínského kraje.





ESRA byla iniciována německou spolkovou zemí Sasko, kde mimo jiné fungují čipové továrny firem jako Bosch, Infineon, Globalfoundries a brzy také Intel a TSMC. Cílem regionů je spojit se a mít silnější společnou pozici vůči USA, Číně a Jižní Koreji. Čerpat se má rovněž z evropského Chips Actu, který mimochodem vyjednal Čech.





Za Česko účast v ESRA řeší jihomoravský radní pro vědu, výzkum a IT Jiří Hlavenka, což více rozebral v našem rozhovoru. Brno a okolí mají klíčové firmy v polovodičovém byznysu, kromě jiných jsou to výrobci elektronových mikroskopů Thermo Fisher, Tescan a Delong Instruments. V připojeném Rožnově vyrábí čipy Onsemi, které chce investovat dalších 44 miliard korun, čeká se na schválení pobídky. Hlavenka chce do Brna získat evropské kompetenční centrum.

V ESRA jsou další vyspělé regiony. Třeba část Nizozemska, kde sídlí ASML, nebo belgická oblast s klíčovým institutem IMEC.

Česko bylo také nedávno přijato do evropské organizace Silicon Europe. I zde chce co nejvíce vytěžit Chips Act. I díky tomu jsme se mohli minulý týden prezentovat na Tchaj-wanu, kde probíhala akce Semicon Taiwan.