Odstartovaly Klíče k médiím, mediální projekt pod patronací T-Mobile

Autor: Filip Rožánek

Zvýšit mediální gramotnost žáků základních a středních škol chce nový projekt podpořený firmou T-Mobile. Stránky s názvem Klíče k médiím připravuje mediální manažer Vladimír Piskáček.

„Pro nás není termín mediální gramotnost a její zvýšení v české společnosti prázdnou frází, ale naopak cílem. Protože víme, jak důležité to pro budoucnost je,“ řekl Vladimír Piskáček.

Hlavním obsahem jsou videa a podcasty, které budou jak na webu, tak na YouTube a sociálních sítích. Do konce roku vznikne ještě 50 dalších studijních podkladů. Proběhnou také veřejné debaty a soutěže.

Postupně se budou na web přidávat i první „klíče“, tedy krátká videa na témata: Co je to bublina a jak z ní ven? Jak funguje náš mozek, když přijímá informace? a Co znamená, když jsem to četl na internetu?

Do projektu se může zapojit každá základní a střední škola i jednotliví učitelé. Část videí bude svou délkou a skladbou koncipovaná tak, aby je učitelé mohli bez překážek zařadit do výuky. K dispozici dostanou také metodické listy a další materiály pro výuku.

V průběhu podzimu přibude pro učitele, kteří se mediální výchově věnují, specializovaný program. Začnou se konat veřejné debaty o médiích, jejich fungování, vlivu a dopadu na společnost. Informace pomohou ale i rodičům a všem dalším, kteří se snaží kriticky uvažovat.

„Pro mladé lidi jsou digitální technologie neodmyslitelnou součástí života. Záleží nám ale na tom, aby je využívali správně a aby se dokázali vyznat ve velkém množství informací, které je obklopují. Téma dezinformací se dlouho opomíjelo a důsledky toho vidíme i v české společnosti,“ připomněl Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti v T-Mobile.