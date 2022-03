Odstřihněte Rusko od internetu, zrušte mu domény i IP adresy, žádá Ukrajina ICANN a RIPE NCC

Zrušte domény .ru a .su, přispějte k revokaci jejich SSL certifikátů a vypněte primární DNS servery v Rusku. To v oficiálním dopise organizaci ICANN žádá ukrajinské ministerstvo digitální transformace. Materiál na svém facebookovém profilu zveřejnil zástupce Ukrajiny ve vládním výboru ICANN Andrii Nabok.

Úřad se chce navíc podle dopisu obrátit na organizaci RIPE NCC s žádostí o odebrání práv k používání všech IPv4 a IPv6 adres.

Takové kroky by mohly řadě uživatelům znepřístupnit velkou část ruského internetu včetně služeb jako jsou e-maily. Týkalo by se to jak uživatelů v Rusku, tak mimo tuto zemi. Ruští uživatelé by také měli problém dostat se na weby mimo Rusko.

Ukrajina žádost zdůvodňuje tím, že ruské weby šíří dezinformace a propagandu a šíří lži, čímž umožňují pokračování invaze ruské armády na Ukrajinu. „Tato opatření pomohou uživatelům k tomu, aby hledali relevantní informace v jiných doménách, a budou sloužit jako prevence propagandy a dezinformací,“ argumentuje ukrajinské ministerstvo.



Autor: Ministerstvo digitální transformace, Ukrajina



Je otázkou, zda by přijetí návrhů nebylo ve výsledku kontraproduktivní. Navrhovaná opatření by v podstatě odstřihly Rusy od zpráv ze zdrojů mimo Rusko a vytvořily by do budoucna precedens využívání internetové infrastruktury jako zbraně.

Není také jasné, jaký dopad by na ruský internet měla. Rusko dlouhodobě připravuje svůj internet (Runet) právě na možnost, že by byl od světové infrastruktury izolován. Poslední testy proběhly podle agentury Reuters letos v létě.