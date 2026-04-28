Lupa.cz

Odvolací soud potvrdil zákaz vysílání filmu Sbormistr

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zákony - soud - legislativa

Tvůrci filmu Sbormistr neuspěli s odvoláním proti předběžnému zákazu vysílání snímku v České televizi. Městský soud v Praze jakožto odvolací soud potvrdil předběžné opatření vydané Obvodním soudem pro Prahu 4. Film se nesmí objevit na televizní obrazovce až do konečného rozhodnutí o žalobě, kterou na filmaře podala jedna z obětí sbormistra Bohumila Kulínského, jehož kauzou se scénář inspiroval. 

„I podle názoru odvolacího soudu žalobkyně Karolína R. osvědčila, že mezi příběhem hlavní hrdinky filmu a jejím osobním příběhem jsou nápadné podobnosti, a je tak pravděpodobné, že film zasahuje do jejích osobnostních práv,“ informoval novináře advokát žalobkyně Ivan David. 

Rozhodnutí z poloviny dubna bylo doručeno zúčastněným stranám, je pravomocné a nelze se proti němu dále odvolat. 

Soudy považují za pravděpodobné, že film zasáhl do osobnostních práv žalobkyně, konkrétně do práva na ochranu soukromí a práva na informační sebeurčení. Televizní vysílání by mohlo zásah do jejích práv dále nenávratně prohloubit. Právě proto bylo podle soudu nutné přistoupit k okamžité ochraně formou předběžného opatření. 

Odvolací soud současně upřesnil zákaz televizního vysílání tak, že se v tento okamžik vztahuje na Českou televizi. 

„Rozhodnutí odvolacího soudu zároveň představuje významný signál, že zásah do práv žalobkyně považuje soud za natolik závažný, že v této fázi převažuje nad právem na svobodu projevu žalovaných,“ uvedl advokát. 

Advokát dále citoval stanovisko odvolacího soudu: „Odvolací soud nepřehlíží, že jedním z účelů umělecké tvorby je zpracovávat a tematizovat tíživé lidské zkušenosti, což je nepochybně pro jednotlivce i společnost jako celek přínosné. Pokud se však tvůrci filmu rozhodnou věnovat tématu trestných činů, které jsou inspirovány skutečnými událostmi, a to navíc z relativně nedávné doby, klade to na ně zvýšené nároky ve vztahu k obětem této trestné činnosti.“

Zjišťujeme další informace.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).