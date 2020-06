 »  Odvolejte Xavera Veselého z Rady ČT, žádá novinářská organizace

Poslanci z mediálního výboru sněmovny dostanou na stůl další žádost o odvolání člena Rady České televize. Zatímco minulý týden se odmítli zabývat návrhem na sesazení radního Zdeňka Šarapatky kvůli jeho výrokům na sociálních sítích, tentokrát se na ně obrací novinářská organizace kvůli vyjadřování Luboše Xavera Veselého v jeho internetovém vysílání.

Autoři výzvy jako konkrétní důvod k odvolání Luboše Xavera Veselého uvádějí jeho „agresivní verbální útok“ na redaktorku webu Fórum 24 Johanu Hovorkovou. Ta předtím kritizovala Veselého návrh, aby se v pořadu Otázky Václava Moravce střídali moderátoři.

Veselý ji následně ve svém streamovaném videu označil za lhářku, manipulátorku, blbce, zrůdu a svini. Své diváky pak vyzval, aby ji „hnali svinským krokem“.

„Článek Johany Hovorkové je kritický k Veselého návrhu, je však prost jakýchkoliv osobních útoků. Veselého reakce je zcela neadekvátní a nepřijatelná nejen pro opakované používání hrubých a vulgárních výrazů, ale i proto, že 83 minut svého pořadu nevyužil tomu, aby svůj výrok na adresu Otázek Václava Moravce vysvětlil a případně vyvrátil obavy Johany Hovorkové, vyjádřené v jejím komentáři,“ píše poslancům české zastoupení Mezinárodního tiskového institutu.

„Považujeme za nezpochybnitelné a prokazatelné, že svým hrubým útokem na novinářku (…) se Lubomír Veselý dopustil jednání, které závažným způsobem narušilo důstojnost člena Rady ČT. Současně není-li Lubomír Veselý jako člen Rady ČT schopen unést ani elementární kritiku svého jednání, zpochybnil tak svou nezávislost a nestrannost při výkonu funkce člena Rady ČT,“ dodává novinářská organizace.

Novinářka Veronika Sedláčková za české zastoupení Mezinárodního tiskového institutu dodává, že pokud Luboš Xaver Veselý zůstane členem Rady ČT, bude to možné vykládat tak, že hrubé urážky novinářů jsou přijatelný standard chování.

Luboš Xaver Veselý se za svá slova v neděli v noci omluvil na Facebooku. „Řekl jsem hodnotící soud a použil dva výrazy, které byly zbytečné: svině a hnát svinským krokem. Tyto expresivní výrazy byly z mé strany zbytečné, protože byste i tak pochopili, o co jde. Nechal jsem se unést, člověk má umět přiznat chybu. Tímto se paní Hovorkové za ten výraz omlouvám, protože se to nemá říkat, zejména vůči ženám. Budu si to teď hodně dlouho pamatovat,“ prohlásil ve videu.