OECD odložila dohodu o digitální dani, místo ní chce lépe zdanit obchod s kryptoměnami

Globální dohoda ohledně pravidel zdanění nadnárodních digitálních firem v čele s americkými společnostmi Google, Apple, Facebook a Amazon se odkládá minimálně do poloviny příštího roku. Vyplývá to z pondělní virtuální tiskové konference Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

„Napětí ohledně digitální daně by mohlo spustit obchodní válku a srazit celosvětové HDP,“ prohlásil Angel Gurría, generální tajemník OECD. „Obchodní válka je vždycky špatná a vrací nás zpět. Nyní, tedy v době, kdy svět plánuje obnovu z globální pandemie, by nás taková situace poslala zpět ještě mnohem více,“ dodal. Světová ekonomika by se v takovém případě mohla podle OECD ročně propadnout o celé procento, nebo dokonce více.

Globální dohodu o digitální dani brzdí hlavně dlouhodobé neshody mezi Evropskou unií a Spojenými státy o její podobě. OECD tak přesunula agendu ohledně digitální daně zatím na polovinu roku 2021. 140 států zapojených do jednání původně plánovalo vydat konečnou zprávu k digitálnímu zdanění na konci letošního roku.

„Nyní se budeme soustředit na zbývající politické a technologické problémy,“ uvedl Gurría. Jedním z příkladů těchto problémů, jejichž řešení má pomoci světové ekonomice se vrátit do „normálu“, je podle něj i efektivnější globální zdanění obchodu s kryptoaktivy (více v reportu OECD Secretary-general taxreport to G20 finance ministers and central bank governors). Důvodem je hlavně obrovský nárůst objemu obchodů s tímto druhem aktiv v posledních dvou letech. Dosáhnout toho OECD chce vytvořením a sjednocením národních legislativních frameworků, jednotným reportováním a lepší mezinárodní výměnou informací.