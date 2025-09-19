Oficiálně zveřejněno. Přečtěte si závazky veřejné služby České televize do roku 2030

Rada České televize ve středu schválila memorandum, které definuje podobu veřejné služby v televizním vysílání pro období let 2026 až 2030. Dokument, který bude předložen k podpisu ministrovi kultury, stanovuje řadu konkrétních závazků v oblasti programu, zpravodajství, digitálních služeb i nakládání s archivem. Česká televize se v něm zavazuje klást důraz na takový typ obsahu, který představuje alternativu ke komerčním stanicím a odpovídá duálnímu mediálnímu systému.
Dokument se v pátek objevil na webu Rady České televize jako příloha k zápisu z jednání. Původně ho chtěla televize zveřejnit až poté, co na něj ministr kultury připojí svůj podpis.
V programové oblasti se ČT zavazuje zachovat počet terestrických kanálů maximálně na úrovni roku 2022 a jejich stávající programové zaměření. Nově jsou stanoveny konkrétní kvóty pro vybrané žánry a témata. Minimálně 30 % vysílacího času na programech ČT1 a ČT2 bude v každém čtvrtletí věnováno pořadům pro děti, seniory, zdravotně znevýhodněné a další specifické skupiny. Dokumentární tvorba má zaujmout čtvrtletně nejméně 12 % a animovaná tvorba 6 % celkového vysílacího času. Dětský kanál ČT:D bude muset kvartálně vysílat minimálně 30 % původní české tvorby a 50 % animovaných pořadů.
Memorandum zavádí také omezení v oblasti zábavy a sportu. ČT se zavazuje, že nebude vyvíjet nové velké zábavní pořady bez vzdělávacího či kulturního přesahu nad rámec formátů z roku 2024 a počet zábavních premiér v hlavním vysílacím čase nepřekročí úroveň stejného roku. Výdaje na nákup práv ke sportovním přenosům budou limitovány na maximálně 17 % ročního výrobního rozpočtu, s výjimkou let konání olympijských her, kdy limit stoupne na 27 %. Zvýšený důraz má být kladen na méně komerční a rozvíjející se sporty.
Významné změny se dotknou digitálních služeb a archivu. V zájmu férovosti na mediálním trhu se televize zavazuje neprovozovat nové digitální služby, jejichž podstatou je dominantně psaný text, pokud nebyly Českou televizí zpřístupněny do 1. 9. 2025.
Do poloviny roku 2027 provede analýzu možného omezení přístupu do online archivu iVysílání, která by rozlišovala mezi anonymními uživateli s omezeným obsahem a přihlášenými plátci televizního poplatku s plným přístupem a benefity.
Zásadní novinkou je otevření archivu dramatické tvorby pro komerční subjekty. ČT bude za tržních podmínek poskytovat licence jiným televizím i streamovacím platformám. Současně si však vytvoří exkluzivní „Zlatý fond“ obsahující až 130 titulů, které k prodeji nabízet nebude. Jeden komerční partner bude moci ročně zakoupit maximálně 300 hodin dramatické tvorby.
Dokument dále specifikuje závazky v oblasti zpravodajství. „Regionálnímu a zahraničnímu zpravodajství bude v hlavním vysílacím čase a ve specializovaném zpravodajském programu věnováno v součtu minimálně 50 % kvartálního vysílacího času zpravodajských pořadů, s výjimkou období mimořádných událostí celospolečenského významu,“ uvádí memorandum.
Česká televize se také zavazuje investovat do výroby dramatických, dokumentárních a animovaných pořadů od nezávislých producentů minimálně 30 % z příslušné části svého rozpočtu. Souhrnné investice do dlouhodobého majetku mají v daném období dosáhnout nejméně 7 % příjmů z televizních poplatků.
Memorandum nabývá účinnosti 1. ledna 2026 a jeho plnění bude každoročně vyhodnocovat Rada ČT.