 »  Okraden při platbě kartou na webu? V průzkumu to přiznávají tři procenta Čechů

Jan Beránek

Ve většině případů šlo o částku do pěti tisíc korun. Podle společného průzkumu Esetu a Seznamu se peníze po reklamaci vrátily přibližně polovině poškozených.

„Všichni, kdo se stali obětí krádeže přes internet, používají dvoustupňové ověření. Z průzkumu není zcela zřejmé, zdali ho začali používat po své zkušenosti s krádeží, anebo ho používali už v době krádeže,“ říká technický šéf Esetu Miroslav Dvořák. Tento způsob ověřování identity je celkem rozšířený – při internetových platbách 82 procent dotázaných.

Ze studie dále vyplynulo, že jen polovina lidí se při využívání e-shopů registruje. A většina z nich používá stejné přihlašovací údaje pro více služeb. „Využívání stejných hesel pro různé online účty je z bezpečnostního hlediska velmi riskantní,“ tvrdí Miroslav Dvořák z Esetu.

Zhruba šestina dotázaných sdílí svoji platební kartu pro online nákupy v rámci rodiny. Pětina oslovených, převážně jde o mladé do 24 let, se nebojí zadávat svou kartu do nákupních aplikací.