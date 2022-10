Ondřej Tomek vkládá dalších 50 milionů do českého no-code startupu Dataddo

Autor: Dataddo

Český startup Dataddo má po zhruba roce další investici. V novém kole vybral dva miliony dolarů, tedy padesát milionů korun, od fondu Impulse Ventures Ondřeje Tomka. Ten do projektu vložil peníze i v minulosti.





Startup se zaměřuje na integraci dat z více zdrojů jako jsou Salesforce, Dynamics, Microsoft Ads, Snapchat, WooCommerce, LinkedIn, Reddit, Google Analytics, Facebook, Sklik, Instagram, Zendesk, MailChimp, UiPath, Shopify a hromady dalších. Data je moci dostat do dashboardů a dále s nimi pracovat.





Dataddo má prozatím k dispozici pouze účetní závěrku za rok 2020, tehdy byly tržby na milionu se ztrátou přes čtyři miliony.

“Cílem investice je dostat se do provozní profitability již během prvního čtvrtletí příštího roku. Podařilo se nám v našem segmentu etablovat mezi TOP 5 firem na světě. I konkurenty, kteří jsou na trhu o několik let déle než my, jsme schopni s naším produktem porazit v tendrech vypisovaných renomovanými firmami,” uvedl zakladatel Dataddo Petr Nemeth.

Dataddo má mezi zákazníky například Epic Games, Twitter, Ogilvy, Uber Eats nebo hokejový klub Dallas Stars. Nabídka se rozšířila i na zákazníky enterprise. Firma například otevřela pobočku v Brazílii a chce růst v regionu Latinské Ameriky.

“Trh správy firemních dat dynamicky roste a aktuálně se potýká s nedostatkem datových analytiků nebo jinak kvalifikovaných lidí, tedy srovnatelně jako se už před lety firmy začaly potýkat s nedostatkem vývojářů a podobně. Naší misí je proto práci s daty zjednodušit tak, aby ji zvládl jakýkoliv i netechnicky orientovaný uživatel. Stejně tak i firmy bez nutnosti dalších investic,” doplnil Nemeth.