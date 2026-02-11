Lupa.cz  »  Oneplay natočí sérii o kutnohorské sektě, vzniká i organizace na pomoc obětem manipulace

Oneplay natočí sérii o kutnohorské sektě, vzniká i organizace na pomoc obětem manipulace

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nové logo TV Nova na budově na Barrandově Autor: TV Nova

Streamovací platforma Oneplay oznámila přípravy nové šestidílné série s pracovním názvem Stoupenkyně, která zpracovává mediálně sledovanou kauzu úmrtí léčitele Richarda Šiffera na Kutnohorsku. 

Projekt vzniká ve spolupráci s dětmi jedné z přímých aktérek případu, které se zároveň rozhodly založit organizaci na pomoc obětem sekt a extremistických duchovních hnutí. Organizace vzniká za podpory TV Nova a jejím cílem je propojit odborníky a vytvořit záchrannou síť pro rodiny, jejichž blízcí podlehli manipulaci či konspiračním teoriím.

Scénář napsal Miro Šifra. Vychází ze skutečných událostí z října 2022, kdy došlo k úmrtí samozvaného guru Richarda Šiffera. Z podílu na jeho smrti byly následně obviněny dvě jeho následovnice, zubní lékařka a bývalá vysokoškolská pedagožka. Série se zaměří na perspektivu obětí a jejich nejbližší rodiny, která se snaží pochopit, zda jejich matka a babička byla viníkem, nebo sama obětí bludů. 

Na projektu se podílejí také autoři podcastové série Českého rozhlasu Stoupenci, která detailně zmapovala pozadí případu a získala ocenění Prix Bohemia Radio 2025. Za sérií stojí, kromě scenáristů Mira Šifry a Terezy Oľhové, produkční společnost Barletta Matěje Chlupáčka a Maji Hamplové (Iveta, Málo mě znáš). O režii se podělí Tereza Kopáčová (Případ Roubal, Studna) a Adam Martinec (Mord). Kreativními producenty Oneplay jsou Michal Reitler a Michal Prokeš.

Důležitým aspektem připravovaného díla je zapojení rodiny jedné z obviněných žen. „Velmi si vážíme citlivého přístupu tvůrců a jsme rádi, že z bolestné zkušenosti může vzniknout i něco přínosného – iniciativa, která má pomoci lidem v podobné situaci, jako jsme byli my, když jsme se snažili vymanit maminku z vlivu manipulací a bludů. Naším cílem je vytvořit záchrannou síť a vzdělávat veřejnost, jak být vůči manipulaci imunní. Rádi bychom propojili odborníky na sekty a podobná společenství, aby rodiny v podobné situaci už nikdy nezůstaly bez pomoci,“ uvádí dcera jedné z obviněných.

Scenárista Miro Šifra zdůraznil, že bez důvěry rodiny by si nedovolil takto intimní příběh vyprávět, a upozornil na mediální zjednodušení, která kauzu často provázejí. Přitom ztratit kontakt s realitou je v dnešním světě až překvapivě snadné a má to hrozivé následky,“ řekl Šifra.

Kreativní producent Michal Prokeš dodal, že souhlas lidí, jejichž příběh Oneplay vypráví, byl zásadní podmínkou pro vznik projektu, přičemž důraz je kladen na citlivý přístup a debatu o etických hranicích. Tématem série tak bude nejen samotný kriminální případ, ale i otázka odpuštění a možnosti návratu z vlivu manipulativních skupin.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Kontrolní hlášení

Evidenční list důchodového pojištění již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP. Daří se vám lépe?

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).