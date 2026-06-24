Oneplay přidává podcasty, upravuje zadávání PINu a rozšiřuje sportovní statistiky

Služba Oneplay začala nabízet také podcasty. Jejich zavedení patří mezi červnové aktualizace platformy. Upraveno bylo také zadávání rodičovského PINu při automatickém přehrávání pořadů a k závodům Formule 1 přibyly podrobnější statistiky.
Podcasty jsou v sekci Zprávy, která je dostupná z hlavní stránky. Pokud si je uživatel spustí v mobilní aplikaci Oneplay, budou se přehrávat i při zamčené obrazovce telefonu (například jako na Spotify).
V nabídce jsou zatím podcasty Rozstřel, Odkryto.cz: Tajná složka, Money Maker, Klub rváčů, Kontakt tam byl a Růžička & Vořechovský. Kromě speciální sekce se objevují také mezi ostatními pořady v příslušných žánrových kategoriích (například v kategorii Publicistika).
Další změna se týká zadávání PINu u obsahu s věkovým omezením. Oneplay už ho nebude při automatickém přehrávání vyžadovat znovu, pokud následující pořad nemá vyšší úroveň omezení. Pokud uživatel zadal PIN například pro obsah označený 12+, nebude ho muset opakovat u dalšího pořadu se stejnou nebo nižší úrovní omezení. Při přechodu na obsah 15+ ale ověření zůstane.
Platforma zároveň rozšiřuje sportovní servis u Formule 1. Do přehrávače a detailu soutěže přidává podrobné statistiky. Podobný servis znají diváci NHL, Chance ligy a Tipsport extraligy.