Oneplay Sport se přestěhoval z O2 areny do nového studia s LED stěnou

Sportovní stanice Oneplay Sport začne od tohoto víkendu vysílat z nového studia pod pražským hotelem Stages. Divákům se prostory poprvé ukážou v sobotu 25. července při úvodním kole fotbalové Chance Ligy, o den později při nedělním programu. V pondělí 27. července od 20.30 se z nového místa odvysílá talk show TIKI-TAKA.
Redakce se do nových prostor přesunula z O2 areny. Na ploše 700 m² vzniklo společné pracoviště redakce, produkce a vysílacího centra. Přípravné a projekční práce trvaly dva roky, samotná výstavba dalších šest měsíců. Provozovatel řadí projekt k největším v dosavadní historii stanice. Vznikat zde budou studiové pořady k Chance Lize, Tipsport extralize a dalším soutěžím i vlastní formáty.
Dominantou studia je panoramatická LED stěna LEYARD PLANAR o rozměrech 13 × 3 metry s téměř 16 miliony pixelů. Doplňuje ji 150 LCD zobrazovacích ploch, tři mediální servery PixelBox pro virtuální projekci a až šest kamer, z toho dvě robotické.
Součástí zázemí je hlediště až pro 80 diváků, tedy prvek, se kterým stanice dosud nepracovala. „Moderní prostředí nám umožní posunout výrobu studiových pořadů, naplno využít statistická data i virtuální grafiku a nově zapojit publikum přímo v hledišti,“ poznamenal ředitel stanice Marek Kindernay.
Studio má sloužit i mimo pravidelné vysílání. „Díky multifunkčnímu řešení a panoramatické LED stěně můžeme studio využívat nejen pro pravidelné vysílání, ale také pro speciální formáty a komerční akce,“ dodává Kindernay.
Novou sezonu Chance Ligy uvádí stanice už ve středu 22. července. Od 17.30 nasadí premiéru dokumentu Mezi střídačkami, od 18.30 první díl pořadu Fantasy Chance Liga a od 19.30 přímý přenos galavečera Liga Opening, který pořádá Ligová fotbalová asociace. Ve čtvrtek je na programu Footcast s datovou analýzou prvního kola, v pátek Chance Liga Kickoff a o víkendu sestřihy Chance Liga Highlights.
Stanice zároveň mění způsob práce s daty. „Pokročilé statistiky společnosti Opta proto budeme výrazněji využívat ve studiích i ve vybraných přenosech,“ uvádí šéfeditor fotbalové redakce David Sobišek. Všechny zápasy Chance Ligy vysílá Oneplay Sport exkluzivně, při souběžně hraných utkáních nabídne konferenční přenosy na kanálu Oneplay Sport 4. V nabídce zůstávají také dokumentární série Kult Liga a cyklus Klub legend.