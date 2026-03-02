Online psychoterapie Hedepy loni vytlačila obrat na 315 milionů Kč, zisk dostala na dvojnásobek

Online psychoterapeutická platforma Hedepy loni dosáhla obratu ve výši 13 milionů eur, tedy přes 315 milionů Kč. Meziročně tak vyrostla o 78 %. Tržby platformy se dostaly na zhruba 5,7 milionu eur (138 milionů Kč), což odpovídá meziročně 100% nárůstu. Společnost se loni v prosinci dostala do zisku, uvedla firma na dotaz Lupy.
Platforma loni zprostředkovala více než 300 tisíc terapeutických sezení a plánuje offline terapie a také větší zapojení umělé inteligence a nové služby pro terapeuty. „Všímáme si, že zhruba 10 % z nich má zájem se alespoň čas od času s terapeutem potkat i osobně,“ říká Lukáš Krčil, spoluzakladatel a CEO Hedepy. Do budoucna Hedepy plánuje vybudovat také vlastní terapeutovny.
Hedepy působí v devíti zemích, kromě Česka mimo jiné na Slovensku, v Polsku a Řecku, a má na 300 firemních klientů. Spolupracuje s 1 200 terapeuty. Za pět let vyrostlo Hedepy téměř třinecinásobně a uvádí, že na trzích patří mezi přední hráče v oblasti duševního zdraví. Soustředí se i na firemní klienty, kde obsluhuje například v Česku McDonald’s nebo Tchibo, na Slovensku Decathlon a v Polsku Carrefour. Jeho programů se účastní nad 100 tisíc zaměstnanců ve více než 300 společnostech. Loni firma akvírovala polskou platformu HearMe zaměřenou na duševní zdraví zaměstnanců a spojila týmy i technologie.