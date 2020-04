 »  Open source ventilátor CoroVent se chystá do sériové výroby

Karel Wolf

Projekt CoroVent, který iniciovali dobrovolníci z platformy COVID19CZ a tým výzkumníků ČVUT, by se mohl na Červené pondělí dočkat zahájení sériové výroby.

V úterý 7. dubna strojírenská firma Moravian Industrial Company (MICo) ve svém závodě v Prosetíně úspěšně dokončila výrobu pět přístrojů, ty nyní podstupují sérii zátěžových zkoušek nezbytných pro získání certifikace. Pokud ji obdrží, mohl by sériová výroba začít už v pondělí, kapacity pro ni poskytne ve své třebíčské centrále strojírenská společnost Dawell patřící do téže skupiny.

Samotné ventilátory si zatím vedou dobře. Jako největší úskalí se ale ukázal nákup potřebných dílů v požadovaných objemech.

„Zajištění potřebných dílů je pro nás aktuální největší výzva. Pořád mám pocit, jako by nám některé firmy nevěřily, že to s výrobou myslíme opravdu vážně. Jako bychom snad byli parta kutilů, která se z nudy pokouší o sestavení ventilací. Rád bych alespoň touto cestou dodavatelům a výrobcům sdělil, že to žádný vtip není a poptávané součástky jsou pro nás – a především pro pacienty – životně důležité. Pokud to tedy bude možné, vyjděte nám prosím vstříc a součástky nám umožněte nakoupit, abychom mohli v brzké době sestavit co nejvíce CoroVentů. Opravdu budou potřeba. Zároveň bych rád poděkoval všem, co nám věří a podporují nás,“ okomentoval situaci Jiří Denner z MICo group, který je dennodenně v přímém kontaktu se všemi dodavateli součástek pro výrobu CoroVentu.