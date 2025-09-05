OpenAI chystá službu na hledání zaměstnanců, kteří umí pracovat s AI

Může to být konkurence službám zprostředkovávajícím zaměstnání nebo profesním sociálním sítím jako je LinkedIn. Americká společnost OpenAI oznámila, že připravuje spuštění služby OpenAI Jobs Platform. Nová platforma má firmám usnadnit hledání pracovníků, kteří umí zacházet s nástroji generativní umělé inteligence.
„Na OpenAI Jobs Platform najdete zkušené uchazeče s potřebnými dovednostmi na všech úrovních a zároveň nabídne komukoli uplatnit své schopnosti v praxi. Při hledání perfektní shody mezi potřebami firem a nabídkou zaměstnanců nám bude pomáhat AI,“ popisuje firma v oznámení.
Platforma podle ní nemá sloužit jen velkým společnostem, ale také menším firmám nebo úřadům. Podle serveru TechCrunch firma plánuje novou službu spustit v polovině roku 2026. Z oznámení to vypadá, že půjde o službu cílenou zatím hlavně na americký trh.
Zda bude vůbec dostupná i v Evropě, není zatím jasné. V rámci EU jsou systémy využívající AI k automatickému třídění a hodnocení uchazečů považovány za vysoce rizikové a nařízení AI Akt dává firmám povinnost zajistit u nich například lidský dohled a plnit další povinnosti.
OpenAI zároveň oznámila, že rozšíří svůj vzdělávací program OpenAI Academy o vydávání certifikátů potvrzujících, že jejich držitel umí pracovat s AI. Potvrzení mají rozlišovat různé úrovně znalostí – od základního využívání AI v práci, přes pokročilejší způsoby použití až k vytváření specializovaných promptů (prompt engineering).
Tento program podle oznámení bude orientován čistě na americký trh. OpenAI oznámila, že na něm bude spoluprcovat s jedním z největších amerických zaměstnavatelů, řetězcem Walmart.