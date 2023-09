OpenAI představila DALL-E 3, se zadáním obrázků uživatelům pomáhá ChatGPT

Třetí verze AI generátoru obrázků od firmy OpenAI má pomoci s hlavním problémem, s nímž uživatelé bojují při vytváření snímků: sepsáním správného zadání (tzv. promptu), které vede ke kýženému výsledku. DALL-E 3 je propojen s chatbotem ChatGPT, který tak může s tvrobou promptu pomoci.

Tak alespoň jeden z hlavních pokroků nové verze popisuje OpenAI. DALL-E 3 zatím není možné prakticky vyzkoušet, uživatelé se jej dočkají až během října – a to ještě půjde jen o platící uživatele ChatGPT (ať už balíčku Plus nebo firemního Enterprise).

Oproti současné verzi s číslem dvě má u trojky stoupnout také kvalita obrázků. OpenAI to předvádí na srovnání obrázků, které obě verze vytvoří na základě stejného textového zadání:

Obrázek vygenerovaný v DALL-2 na prompt “An expressive oil painting of a basketball player dunking, depicted as an explosion of a nebula.”

Autor: OpenAI