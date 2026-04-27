OpenAI přidala české E2B do svého Agents SDK, vývojáři v Pythonu ho mají po ruce

Iva Brejlová
Včera
E2B

Startup E2B, který provozuje cloudovou infrastrukturu pro AI agenty, se stal jedním z oficiálních poskytovatelů sandboxů v novém OpenAI Agents SDK. Technologie firmy, již v Česku založili spolužáci z matfyzu Václav Mlejnský a Tomáš Valenta a která dnes sídlí v San Francisku, je tak krátkou cestou dostupná všem vývojářům pracujícím s nástroji OpenAI v Pythonu.

E2B oznámilo dokončení integrace do nového OpenAI Agents SDK před pár dny. Agenti postavení nad tímto frameworkem budou nově dostávat vlastní sandboxy s izolovaným prostředím, bezpečnostními hranicemi a perzistencí stavu, aniž by vývojáři museli řešit jakoukoli infrastrukturu. Agenti tak mohou v izolovaném prostředí editovat soubory, spouštět shellové příkazy, generovat frontendový výstup s živými náhledovými URL, vytvářet artefakty ke kontrole před publikací nebo paralelně běžet ve více sandboxech najednou.

Integrace je podle E2B otázkou několika řádků kódu. V ukázkové aplikaci firma demonstruje vytvoření landing page od nuly: agent napíše HTML a CSS, nasadí stránku do sandboxu a obslouží ji na náhledové URL. Místo přepisování celého kódu pak aplikuje pouze patche. Paralelně lze spustit více variant najednou a porovnat je vedle sebe, každou na vlastní adrese. Zveřejněné příklady použití zahrnují i automatizovaný code review, paralelizaci data science úloh nebo „computer use“ scénáře. Sandboxing je zatím podporován v Python verzi Agents SDK, TypeScript má následovat.

Zdroj: Youtube.com

Startup získal už na investicích celkem 35 milionů dolarů (zhruba 740 milionů Kč). Platformu E2B podle firmy testuje 88 procent společností z žebříčku Fortune 100, mezi uživatele patří Hugging Face, Perplexity nebo Groq. E2B je open source, SDK je k dispozici pro Python i JavaScript. Firma se řadí mezi nejzajímavější prospekty tuzemského technologického trhu.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

