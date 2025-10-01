Lupa.cz  »  OpenAI spustila svou konkurenci TikToku založenou na AI generátoru videí Sora 2

OpenAI spustila svou konkurenci TikToku založenou na AI generátoru videí Sora 2

David Slížek
Dnes
AI - socialni site - OpenAI - Sora Autor: OpenAI

Americká společnost OpenAI se pustila do nové oblasti. Společně s uvedením nové generace svého AI generátoru videí Sora 2 vypustila také aplikaci Sora, která je zárodkem nové sociální sítě. Uživatelé v aplikaci mohou videa vytvářet a sdílet s ostatními.

Model Sora 2 přináší další pokrok v generování videí pomocí generativní umělé inteligence. Vylepšuje realističnost videí, práci s fyzikou a další parametry.  Umožňuje také například vkládat do vygenerovaných záběrů skutečné objekty nebo osoby. Spoty s reálnými lidmi OpenAI označuje výrazem cameo.

A právě camea se mají stát základem sociální sítě Sora. V té mají mít uživatelé možnost vytvářet vlastní videa, sledovat cizí výtvory a případně je různým způsobem remixovat. Zásadním lákadlem mají být právě camea. Aby je mohli uživatelé vytvářet, budou muset do aplikace nahrát krátké video sama sebe. To má sloužit i k ověření jejich idetity, napsala OpenAI na svém blogu.

Ukázku vygenerovaného videa si můžete pustit zde:

OpenAI slibuje, že aplikace nepoužívá tradiční model sociálních sítí (jako je například TikTok), které se snaží v uživatelích vytvořit závislost na nekonečném scrollování obsahem. Algoritmus Sora má prioritizovat propojení uživatele s ejho přáteli, tvrdí firma. Feed s videi má být personalizován na základě aktivity uživatele v aplikaci, geolokačních dat získaných na základě IP adresy a historie používání ChatGPT. 

Sociální aplikace Sora je zatím dostupná jako aplikace pro systém iOS, a to jen na pozvánky a jen pro uživatele v USA a Kanadě. OpenAI slibuje brzké rozšíření služby i do dalších zemí.

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

