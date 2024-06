Operátoři a Avast loni státu odvedli daň z příjmu skoro šest miliard, patří mezi největší plátce

Autor: ŠJů, Wikimedia Commons

Finanční správa ČR zveřejnila seznam největších plátců daně z příjmu za loňský rok. Výčet firem je každoročně hodně podobný. V dvacítce největších plátců lze tradičně najít zástupce telekomunikačního a technologického sektoru.

T-Mobile loni státu na dani z příjmu odvedl 1,78 miliard korun a patří mu devátá pozice. Avast Software, což je lokální entita společnosti Gen Digital, zaplatila 1,52 miliardy a je na jedenácté příčce. O2 Czech Republic státu poslala 1,5 miliardy, což stačí na třinácté místo. CETIN, který stejně jako O2 spadá pod PPF, je na osmnácté pozici s částkou 999,53 milionu korun.

Operátoři kromě toho, že platí nemalé daně, také každoročně patří mezi pravidelné zdroje tučných dividend pro své majitele. Dohromady to vždy představuje vysoké miliardy korun.

Největším plátcem daně z příjmu v roce 2023 byl polostátní ČEZ, do kasy odvedl 24,5 miliardy. Druhá Škoda Auto byl na 5,5 miliardy. Třetí EP Commodities spadající do skupiny EPH Daniela Křetínského zaplatila 4,53 miliardy. Velkými přispěvateli do rozpočtu jsou i banky.