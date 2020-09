Operátoři a provideři budou muset uvádět přesné rychlosti připojení k internetu

Tuzemští operátoři a poskytovatelé internetu budou muset uvádět přesné rychlosti připojení, které nabízí zákazníkům. Dohlížet na to bude Český telekomunikační úřad, který novelizoval všeobecné oprávnění (PDF), jenž vejde v platnost prvního ledna 2021. Nařízení se týká jak pevného, tak mobilního připojení k internetu.

Provideři budou vlivem nařízení mít povinnost “stanovit rychlostní parametry poskytované služby v předepsané závislosti na inzerované rychlosti. To povede nejen k lepší orientaci uživatelů v nabídkách, ale především k tomu, že skutečně poskytované služby budou lépe odpovídat inzerovaným nabídkám.”

ČTÚ novinku dále přibližuje takto: “Bude-li tedy poskytovatel nabízet službu přístupu k internetu v pevném místě s inzerovanou rychlostí např. 100 Mb/s, hodnota běžně dostupné rychlosti bude muset být ve smlouvě stanovena na konkrétní hodnotu vyšší nebo rovnou 60 Mb/s, a minimální rychlost na hodnotu vyšší nebo rovnou 30 Mbit/s. Jako příklad předpokládejme, že v konkrétní smlouvě (na službu s inzerovanou rychlostí 100 Mbit/s) je běžně dostupná rychlost stanovena na 80 Mbit/s a minimální rychlost na 50 Mbit/s. Velkou trvající odchylkou, zakládající možnost reklamovat nedostatečnou kvalitu služby, by pak byl pokles skutečně dosahované rychlosti pod 80 Mbit/s souvisle po dobu delší než 70 minut. Velkou opakující se odchylkou by byl pokles skutečně dosahované rychlosti pod 80 Mbit/s třikrát, vždy po dobu nejméně 3,5 minuty, v časovém úseku 90 minut. Jakýkoli pokles skutečně dosahované rychlosti pod 50 Mbit/s (tj. pod stanovenou hodnotu minimální rychlosti) by pak byl výpadkem služby.”

Další informace jsou uvedeny v Monitorovací zprávě číslo 9/2020 (PDF), kterou vydal ČTÚ.