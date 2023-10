Operátoři chtějí kvůli kyberzákonu jít za premiérem a hrozí zdražováním. Nelíbí se jim postup NÚKIBu

Autor: ODS

Telekomunikační a další společnosti sdružené v Hospodářské komoře ČR se chtějí kvůli připravovanému novému zákonu o kybernetické bezpečnosti obrátit na premiéra Petra Fialu (ODS). Soukromý sektor není spokojení s tím, že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nebere v potaz jeho připomínky.





“Budeme vyzývat premiéra, aby k jednání přistoupil,” řek Lupě prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. “S NÚKIBem jsme se nedohodli a jinak to nejde,” dodal.





Komora v připomínkovém řízení k zákonu poslala řadu připomínek, NÚKIB ale téměř žádné nevypořádal. Komora reprezentuje zájmy operátorů a spol., takže zejména tlačí na zmírnění situace kolem možného zákazu či omezení takzvaných rizikových dodavatelů, aktuálně hlavně čínské společnosti Huawei.

Všechno něco stojí

“Právo státu řešit bezpečnost nechceme zpochybňovat, ale chceme říci, že všechno něco stojí,” navázal Zajíček. Velcí i menší operátoři dříve spočetli, že by výměny zařízení v sítích vyšly na nižší desítky miliard korun.

“Přezbrojení sítí a omezení se na některé dodavatele nebude levnou záležitostí a především některé věci nejsou v krátkém čase realizovatelné. Jsme součástí společenství států, které ctí nějaké hodnoty a které jsou připravené společně se bránit, takže je firemní sektor připraven to strpět, ale stojí to peníze a není možné nad tím zavřít oči,” uvedl dále Zajíček.

Podle šéfa Hospodářské komory se NÚKIBu jen velmi omezeně daří vysvětlovat, že případná výměna komponent v sítích bude finančně nákladná a že ne vše jde udělat hned.

Komora chce docílit alespoň toho, aby se respektovala životnost aktuálních investic. “Kdyby zaznělo, že se současné investice nechají dožít, všichni se s tím asi smíří, ale takto to nezní. Zákon zní tak, a stále se na tom trvá, že má být možnost technologie odstranit kdykoliv,” shrnul Zajíček.

Pokud by stát donutil operátory ke změnám před ukončením životního cyklu zařízení, mohlo by to podle šéfa Hospodářské komory dopad na cenu služeb, které se na datových a telekomunikačních sítích nabízí – jinými slovy by se mohlo začít zdražovat, aby se zmařené investice operátorům vrátily. Ve hře je také arbitráž, ta by ale byla záležitostí let.

Žádné nepřiměřené náklady

Není jasné, co by se dělo, kdyby NÚKIB návrh zákona v současné podobě poslal na vládu, protože kritiku lze slyšet z více stran. Kyberúřad má na Úřadu vlády ideového spojence, kterým je poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Ten na dotazy Lupy nereagoval. NÚKIB byl v minulosti přípravou zákona pověřen Bezpečnostní radou státu.

Premiér Fiala, se kterým nyní Zajíček bude chtít situaci řešit, před pár dny v Brně navštívil NÚKIB. Při té příležitosti krátce okomentoval i kyberzákon. “Je tam z pochopitelných důvodů celá řada připomínek, kterými je třeba se zabývat a dotáhnout to do konce,” sdělil premiér.

Fiala ale hlavně uvedl jednu pro operátory klíčovou věc: “Je v zájmu celého státu, aby tato legislativa splnila, co se očekává, a nepřinášela nepřiměřené náklady pro soukromý sektor.”

Do akce by se také v budoucnu měl více vkládat Český telekomunikační úřad. “Mluví se o tom, že ČTÚ bude součástí rozhodovacího procesu a bez jejich stanoviska se nevydá rozhodnutí,” uzavřel Zajíček.