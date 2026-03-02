Lupa.cz  »  Operátoři zapínají českým zákazníkům na Blízkém východě datový roamming zdarma

Operátoři zapínají českým zákazníkům na Blízkém východě datový roamming zdarma

David Slížek
Dnes
chytrý telefon smartphone Autor: Depositphotos

Tisíce zákazníků českých mobilních operátorů, kteří se momentálně nacházejí v zemích Blízkého východu, mají možnost využívat data zdarma. T-Mobile, O2 i Vodafone v tiskových zprávách oznámili, že jim v souvislosti s americko-izraelským útokem na Írán a odvetnými akcemi íránského režimu aktivovali roamingové balíčky umožňující bezplatně čerpat určité množství dat.

T-Mobile poskytuje klientům v zasažených zemích balíček 10 GB dat na 30 dní. Jde o Írán, Izrael, Bahrajn, SAE, Katar, Kuvajt, Saudskou Arábii, Irák, Jordánsko a Omán. „V lokalitách máme v době vydání této informace zhruba 3 800 zákazníků,“ informoval operátor.

O2 zapnul balíček Svět TOP 5 GB zákazníkům na území Izraele, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Jordánska. „O tom, že mají balíček aktivní, je O2 informuje SMS zprávou,“ říká firma.

Vodafone aktivoval zákazníkům na 30 dnů roamingový balíček se 7 GB dat. Týká se lidí na území Bahrajnu, Íránu, Iráku, Izraele, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů (Dubaj, Abú Dhabí). „Balíček aktivujeme automaticky všem, kteří se nyní nacházejí v dotčených zemích,“ sdělil operátor.

Přečtěte si také:

Jan Vobořil (IuRe): Stát se za data retention omluvil, ale údaje dál protiprávně sbírá. A EU by mohla jít ještě dál

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

