Operátoři zapínají českým zákazníkům na Blízkém východě datový roamming zdarma

Tisíce zákazníků českých mobilních operátorů, kteří se momentálně nacházejí v zemích Blízkého východu, mají možnost využívat data zdarma. T-Mobile, O2 i Vodafone v tiskových zprávách oznámili, že jim v souvislosti s americko-izraelským útokem na Írán a odvetnými akcemi íránského režimu aktivovali roamingové balíčky umožňující bezplatně čerpat určité množství dat.
T-Mobile poskytuje klientům v zasažených zemích balíček 10 GB dat na 30 dní. Jde o Írán, Izrael, Bahrajn, SAE, Katar, Kuvajt, Saudskou Arábii, Irák, Jordánsko a Omán. „V lokalitách máme v době vydání této informace zhruba 3 800 zákazníků,“ informoval operátor.
O2 zapnul balíček Svět TOP 5 GB zákazníkům na území Izraele, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Jordánska. „O tom, že mají balíček aktivní, je O2 informuje SMS zprávou,“ říká firma.
Vodafone aktivoval zákazníkům na 30 dnů roamingový balíček se 7 GB dat. Týká se lidí na území Bahrajnu, Íránu, Iráku, Izraele, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů (Dubaj, Abú Dhabí). „Balíček aktivujeme automaticky všem, kteří se nyní nacházejí v dotčených zemích,“ sdělil operátor.