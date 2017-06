 »  Operátoři pouští VoLTE do iPhonů. Tento týden ho rozjeli Vodafone i O2

Jan Beránek

O2 spouštělo volání přes LTE jako poslední. Na začátku letošního roku umožnil volat majitelům vyšších modelů od Samsungu. Teď technologii otevřel i zákazníkům s telefony od Applu.

Operátor slibuje podporu modelů iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 a iPhone 6 Plus. Pro volání je nutná aktualizace softwaru na iOS 10.3. nebo novější.

„Zákazníkům se bude postupně objevovat výzva k aktualizaci nastavení operátora. Tu si mohou také stáhnout sami volbou Nastavení-Obecné-Informace,“ popisuje Jindřich Fremuth z O2. V telefonu je také potřeba povolit 4G pro hlas i data v menu Nastavení – Mobilní data – Volby dat – Zapnout 4G – Hlas a data.

Podobně službu rozjel tento týden i Vodafone. Volání přes LTE nebo Wi-Fi běží v síti červeného operátora na iPhonech 6 a výše s aktuální verzí operačního systému. T-Mobile už iPhony podporuje od konce roku 2015.