Lupa.cz  »  Operátoři zachytí tři miliony podvržených hovorů měsíčně, podvodníci čísla vytáčejí co vteřinu

Operátoři zachytí tři miliony podvržených hovorů měsíčně, podvodníci čísla vytáčejí co vteřinu

Iva Brejlová
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Mobilní telefon - smartphone- bezpečnost Autor: Depositphotos

Čeští mobilní operátoři blokují v průměru tři miliony podvodných hovorů měsíčně. Podle jejich dat proběhne v českých sítích denně zhruba 100 tisíc pokusů o podvodné volání, což odpovídá přibližně jednomu hovoru každou vteřinu.Většinu z nich se daří automaticky zastavit ještě před spojením hovoru.

Jde o takzvaný spoofing, tedy falšování telefonního čísla nebo identity volajícího. V zabránění spojení hrají podstatnou roli i systémy umělé inteligence, které v reálném čase vyhodnocují podezřelé chování a sdílejí informace napříč sítěmi operátorů. S bojem s takzvanými kyberšmejdy pomohla i změna zákona. „Díky tomu mají operátoři oprávnění vyměňovat si mezi sebou informace o pokusech o podvodná volání ve svých sítích v řádu milisekund,“ říká Jiří Grund, prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS).

Ochrana proti spoofingu je dostupná zdarma pro všechny zákazníky mobilních i pevných sítí. Operátoři popisují, že důležitou roli hraje informovanost uživatelů. T-Mobile proto například rozvíjí osvětový projekt „Klik pro klid“ ve spolupráci s Policií ČR, Vodafone se zaměřuje na vzdělávání v rámci programu „Digitální odysea“ a O2 zajistilo kampaň „Kyberšmejdi“, ve které postava AI babičky Alenky zdržovala podvodníky na telefonu a pomáhala odhalovat jejich aktuální praktiky.

Spoofing má za nástupce vishing, telefonní podvod, s nímž podvodníci už nefalšují telefonní číslo, ale vydávají se za autoritu, například zástupce banky nebo policie. Obvyklou historkou je, že pomáhají majiteli účtu zachránit peníze před podvodníky – sami jej ale nechají odklonit peníze tam, kde na ně dosáhnou. O rozmachu vishingu jsme psali v nedávném článku.

Český stát vyvíjí software schopný odposlouchávat psaní na klávesnici skrze mikrofon a senzory telefonů Přečtěte si také:

Český stát vyvíjí software schopný odposlouchávat psaní na klávesnici skrze mikrofon a senzory telefonů

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).