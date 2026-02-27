Operátoři zachytí tři miliony podvržených hovorů měsíčně, podvodníci čísla vytáčejí co vteřinu

Čeští mobilní operátoři blokují v průměru tři miliony podvodných hovorů měsíčně. Podle jejich dat proběhne v českých sítích denně zhruba 100 tisíc pokusů o podvodné volání, což odpovídá přibližně jednomu hovoru každou vteřinu.Většinu z nich se daří automaticky zastavit ještě před spojením hovoru.
Jde o takzvaný spoofing, tedy falšování telefonního čísla nebo identity volajícího. V zabránění spojení hrají podstatnou roli i systémy umělé inteligence, které v reálném čase vyhodnocují podezřelé chování a sdílejí informace napříč sítěmi operátorů. S bojem s takzvanými kyberšmejdy pomohla i změna zákona. „Díky tomu mají operátoři oprávnění vyměňovat si mezi sebou informace o pokusech o podvodná volání ve svých sítích v řádu milisekund,“ říká Jiří Grund, prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS).
Ochrana proti spoofingu je dostupná zdarma pro všechny zákazníky mobilních i pevných sítí. Operátoři popisují, že důležitou roli hraje informovanost uživatelů. T-Mobile proto například rozvíjí osvětový projekt „Klik pro klid“ ve spolupráci s Policií ČR, Vodafone se zaměřuje na vzdělávání v rámci programu „Digitální odysea“ a O2 zajistilo kampaň „Kyberšmejdi“, ve které postava AI babičky Alenky zdržovala podvodníky na telefonu a pomáhala odhalovat jejich aktuální praktiky.
Spoofing má za nástupce vishing, telefonní podvod, s nímž podvodníci už nefalšují telefonní číslo, ale vydávají se za autoritu, například zástupce banky nebo policie. Obvyklou historkou je, že pomáhají majiteli účtu zachránit peníze před podvodníky – sami jej ale nechají odklonit peníze tam, kde na ně dosáhnou. O rozmachu vishingu jsme psali v nedávném článku.