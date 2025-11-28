Operátoři ze skupiny Deutsche Telekom nabídnou zákazníkům přístup na Disney+

Německá skupina Deutsche Telekom uzavřela dohodu o začlenění streamovací služby Disney+ do nabídky svých operátorů na několika evropských trzích. Majitel operátora T-Mobile to oznámil v tiskové zprávě. Jako první mohou novinku využít zákazníci Magyar Telekomu, v dalších evropských zemích se s příplatkovým balíčkem Disney+ počítá v průběhu roku 2026.
Podle aktuálně zveřejněných podmínek maďarského operátora si tamní klienti mohou k mobilním či televizním tarifům aktivovat službu Disney+ ve dvou úrovních: Standard a Premium. Operátor se rozhodl podpořit start nové spolupráce zaváděcí akcí, kdy nabízí tarif Standard na první tři měsíce zcela zdarma. Po uplynutí této doby vyjde služba na 2990 forintů (v přepočtu zhruba 190 Kč), varianta Premium s rozlišením 4K stojí 4890 forintů (cca 310 Kč).
Přístup na Disney+ bude součástí měsíčního vyúčtování od operátora. Na integrovanou nabídku mohou přejít i stávající zákazníci Disney+, pokud k registraci služby pod operátorem použijí stejnou e-mailovou adresu. Zachovají si tím historii sledovaných pořadů. Musí však zároveň zrušit v uživatelském účtu existující předplatné, aby ho neplatili dvakrát.