Opozice neuspěla s návrhem na zamítnutí mediální novely

Autor: Česká televize

Poslanecká sněmovna podle očekávání pustila novelu zákonů o České televizi a Českém rozhlase do druhého čtení. Opoziční návrh na zamítnutí neprošel.





Pro zamítnutí zákona hlasovali jen poslanci ANO a SPD. Neuspěl ani následný návrh na vrácení zákona ministerstvu kultury k dopracování, také pro toto usnesení hlasovala jen opoziční hnutí.

„Velká mediální novela přináší stabilitu a nezávislost veřejnoprávním médiím. Po obsáhlé mnohahodinové rozpravě na plénu poslanecké sněmovny jsem přesvědčen, že ačkoliv některá řešení v rámci navrhovaných změn vyvolávají diskusi, jsou správná a potřebná. Nezávislá a finančně stabilní média veřejné služby platí za pilíře demokracie a já pevně věřím, že právě námi navrhovaná novela takové pilíře pevně zajišťuje,“ uvedl ministr kultury Martin Baxa.

Ve druhém čtení se zákonem bude zabývat výbor pro mediální záležitosti. Hnutí ANO chtělo, ať novelu dostane na stůl i hospodářský výbor kvůli novým povinnostem pro firmy. Ani tento návrh ale nenašel dostatečnou podporu. Poslanec Martin Kolovratník (ANO) ohlásil, že opoziční hnutí připraví kvůli dopadu na podnikatele pozměňovací návrhy.

SPD přišla s návrhem, aby sněmovna požádala Nejvyšší kontrolní úřad o kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Tento návrh také neprošel, poslanec Marek Benda (ODS) pak vysvětlil, že pro něj není možné hlasovat, protože by byl nezákonný. Podle nálezu Ústavního soudu nyní Nejvyšší kontrolní úřad může kontrolovat jen hospodaření s penězi z veřejných rozpočtů, to ale není případ České televize a Českého rozhlasu. Nejdřív se musí změnit zákon, to má sněmovna v plánu.

Sněmovna nyní bude mít parlamentní prázdniny, k projednávání novely se vrátí v září. Finální třetí čtení by mělo být na říjnové schůzi.