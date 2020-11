Televize Nova po více než 15 letech ukončí seriál Ordinace v růžové zahradě

Televize Nova příští rok ukončí seriál Ordinace v růžové zahradě, který vysílala od roku 2005. Svůj záměr oznámila v tiskové zprávě. Programové rozhodnutí přichází v roce, kdy dříve neotřesitelný formát prohrál přímý souboj s konkurenčním seriálem Slunečná na TV Prima a vyklidil tradiční úterní večerní slot.

Ještě loni si Ordinaci zapínalo průměrně 1,1 milionu diváků, za letošek průměrná sledovanost nepřekročila 900 tisíc lidí. V dobách největší slávy usedaly k epizodám seriálu i více než dva miliony Čechů. I přes pokles sledovanosti však Ordinace patří k nejúspěšnějším programovým formátům TV Nova.

„Je to pro nás emotivní záležitost, většina z nás se seriálem zestárla, těžko hledat nějaká srovnání. Pokud si nějaký pořad udrží své místo v hlavním vysílacím čase po více než 15 let a navíc se vysílá po dvou epizodách v týdnu, je to zkrátka fenomén, který jen tak nezmizí,“ řekla Monika Hasmanová, ředitelka výroby TV Nova.

„Ještě ale neříkáme poslední slovo a máme nachystanou nabitou sezónu, která v roce 2021 přinese nespočet dramatických situací, napětí, láskyplné momenty a okamžiky plné emocí v dávce, kterou ještě diváci nezažili. Těšíme se na to a chceme si to spolu s diváky opravdu užít,“ dodala Hasmanová.

Přesné datum odvysílání posledního dílu ještě není známé. Na obrazovkách se ale bude Ordinace pravidelně objevovat ještě celé jaro 2021.