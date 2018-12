 »  EU začala zkoumat, zda Google nepoškozuje vyhledávače služeb

Karel Wolf

Orgán EU pro ochranu hospodářské soutěže začal zpovídat konkurenty Googlu, kteří provozují vyhledávání místních služeb (local search), jako je například Yelp. Snaží se zjistit, jestli vyhledávač nezneužívá své dominantní pozice ve vyhledávání.

Pokud by se podezření orgánu potvrdilo, vedlo by k v pořadí již třetímu evropskému procesu kvůli zneužití dominantního postavení Google. Případný proces by měl vedle samotného vyhledávání významný dopad i na inzertní platformu AdSense.

Společnost za uplynulých 17 měsíců dostala od EU dohromady pokuty již za 6,75 miliard eur. Ty se týkaly zneužití dominantního postavení na trhu mobilních operačních systémů (tlak na výrobce, aby preferovali prohlížeč Chrome a Google vyhledávač) a upřednostňování vlastní nákupní služby Google shopping ve výsledcích vyhledávání před konkurencí.

Zpovídání konkurentů vyhledávacího hegemona začalo minulý měsíc a zkoumá chování Google ve vztahu ke konkurentům za období od ledna 2012 do prosince 2017. Inspektory zajímá například to, jak se konkurentů Google dotklo zavedení vyhledávacího algoritmu Panda 4.0, který Google představil v roce 2014 a který kompletně změnil podobu výsledků vyhledávání. Panda 4.0 způsobila nemalé problémy zejména elektronickým obchodům a internetovým tržištím (eBay tehdy ztratil kvůli novému algoritmu 80 % organického trafficu).