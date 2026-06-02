Evropské organizace vyzývají instituce a vlády, aby se distancovaly od pražského „veletrhu špionů“

V úterý druhého června začíná v pražském hotelu Clarion konference ISS World Europe. Tento veletrh už byl před třemi kritizován kvůli hlavnímu sponzorovi, firmě NSO Group, jejíž špionážní software Pegasus byl v evropských státech využit ke sledování stovek novinářů a politiků. Firma se proto ocitla na americkém sankčním seznamu, veletrhu se přesto zúčastnila.
Letos kritika ještě zesílila. V otevřeném dopise zveřejněném sítí evropských organizací EDRi, které se dlouhodobě zabývají lidskými právy, je vedle NSO Group poukazováno i na firmy BAE Systems, Elbit Systems či Cellebrite.
Zatímco společnost Cellebrite umožnila sledování novinářů a aktivistů v Srbsku, firmy BAE Systems a Elbit podle dopisu umožnily izraelské vládě válečné zločiny spáchané v Gaze. Elbit i BAE jinak patří mezi tradiční dodavatele obranných technologií. BAE je hodně aktivní i v Česku, kromě jiného koupila firmu Bohemia Interactive Simulations zaměřenou na vývoj vojenského simulátoru.
Podle signatářů dopisu by Evropská unie měla trh se špionážními technologiemi více regulovat a zabránit tak tomu, aby se používání spywaru a porušování lidských práv normalizovalo.