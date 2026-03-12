Orlen Unipetrol zakázal v Česku vjezd čínských automobilů do svých areálů, bojí se špionáže skrze senzory

Společnost Orlen Unipetrol ve svých areálech v České republice zakázala vjezd automobilům z Číny. Důvodem jsou obavy o bezpečnost a riziko sběru dat pomocí zabudovaných senzorů a elektroniky.
Zákaz platí pro objekty Litvínov, Kralupy nad Vltavou, Paramo Pardubice a Spolana Neratovice. Týká se to vnitřního perimetru areálů a odloučených provozů mimo perimetr těchto areálů.
“Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že moderní vozidla vyprodukovaná v daném regionu disponují pokročilými systémy sběru dat, senzory a komunikačními moduly, u kterých nelze plně garantovat integritu a bezpečnost v citlivém prostředí kritické infrastruktury České republiky. Opatření je v souladu se strategií eliminace kybernetických a špionážních hrozeb v mateřské společnosti Orlen S.A.,” stojí v interní komunikaci, kterou má Lupa k dispozici.
Původ vozidel bude kontrolován fyzickou ostrahou areálů Orlen Unipetrolu. Zmíněny jsou značky jako MG, BYD, NIO, Dongfeng a další.
Orlen Unipetrol vlastní polští investoři, kteří jsou k podobným hrozbám více ostražití. Čínské technologie v tuzemské energetické infrastruktuře jsou v poslední době velkým tématem. Jak jsme na Lupě psali, ČEZ staví za pomoci společnosti Huawei solární elektrárny a E.ON umožňuje čínským technologiím připojení do distribuční sítě.
Pro technice z Číny platí několik varování ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jde jak o Huawei, tak obecně střídače, IP kamery nebo právě vozidla. Varování bylo vydáno u vůči 3D tiskárnám schopným sloužit jako nástroj špionáže.