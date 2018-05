 »  Osm tisíc eur za padesát odstínů šedi. Slovenský regulátor naděloval

Jan Brychta

Slovenská Rada pro vysílání a retransmisi uložila pokutu ve výši osmi tisíc eur společnosti MAC TV. Vysloužila si ji porušením zákona o ochraně mladistvých, když na kanále Joj odvysílala začátkem listopadu film Padesát odstínů šedi (slovensky Päťdesiat odtieňov sivej). Pořad stanice zařadila od cca 20:38 hodin.