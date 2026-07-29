Ostravská softwarová skupina kupuje konkurenci z Olomouce, chce se dostat na miliardu

Ostravská IT skupina K2 dodávající systém ERP realizuje další akvizici. Letos v lednu dokončila převzetí firmy Unibase Software (například posílení v technologiích Oracle) a předtím začlenila rovněž ostravskou firmu Sluno. Teď získává olomouckou společnost Vision software.
K2 kupuje Vision od dosavadních majitelů, kterými jsou Jiří Frýbort, František Frýbort, Martin Šťastný, Jitka Wolfová a Petr Klapka.
Vision je menší firma zaměstnávající asi 40 lidí, na trhu je 30 let. Její tržby v loňském roce činily přes 47 milionů korun. Zisk po zdanění se dostal na 1,3 milionu korun.
Vision vyvíjí systém ERP s moduly do něj. Cílovými skupinami jsou zejména výroba, obchod a služby. K2 si od transakce slibuje posílení nabídky pro menší podniky. Vision bude operovat pod stávající značkou a Petr Klapka zůstane ve vedení.
K2 uvedla, že loni udělala konsolidovaný obrat skoro 700 milionů korun. Připojení Visionu by číslo mělo vyhnat na 800 milionů. Tříletým plánem je dostat se nad miliardu korun.