Ostravské taneční Fresh Radio vysílá v DAB+, má nový program

Filip Rožánek
Dnes
Fresh rádio Autor: Fresh rádio

V digitální rozhlasové síti společnosti Broadcast Services začalo po deváté hodině ráno vysílat Fresh Radio. V této souvislosti oznámilo nový program a moderátory. Původně ostravská metropolitní stanice je teď slyšet například také na jižní Moravě, na Vysočině nebo v Praze. 

Vysílání začíná ranní show Bon Appetit od 6 do 9 hodin, kterou provází Monika Dudová a Honza Kuchař. Navazuje hodinový pořad Skandál o celebritách i aktuálním dění. Od 10 do 12 hodin baví posluchače sarkastický humor Jirky Javorského v pořadu s názvem JJ („Džej džej“).

Mezi 12. a 14. hodinou následuje Siesta, což jsou rozhovory a proudové vysílání s Romanem Pastorkem. Čas od 14 do 17 hodin vyplňuje odpolední show Rychlá rota. Vysílání v době od 17 do 19 hodin nabízí v pondělí hitparádu, od úterý do čtvrtka Fresh Mix s Alešem Brunou a v pátek Friday Mix.

„Večerní speciály zůstávají beze změny, jen čtvrteční House Factory nově střídá pořad Pulse, zaměřený na house music s DJ Priestem, Matthiasem Ozanou a Niki Bunny,“ doplnilo rádio.

Fresh Radio je v DAB+ šířeno v kodeku HE-AAC s datovým tokem 96 kbit/s. Je to třetí stanice v síti Broadcast Services vedle Rádia Čas a Rádia Čas Rock.

Vysílače sítě Broadcast Services 

Region

Stanoviště

Kanál

Polarizace

Ensemble ID

ERP[W]

Praha

Praha, Ládví

8C

V

0×2108

1585

Středočeský

Benešov, Kozmice

8C

V

0×2108

1585

Pardubický

Pardubice, Slatiňany

9A

V

0×2128

1585

Vysočina

Jihlava, Jeníkov

6C

V

0×2118

3163

Jihomoravský

Brno, Hády 2

10A

V

0×2138

1585

Moravskoslezský

Frenštát pod Radhoštem

9C

V

0×2148

795
Pokrytí DAB+ sítě Broadcast Services

Pokrytí DAB+ sítě Broadcast Services

Autor: Broadcast Services
