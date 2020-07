Ostravský Okin BPS propustí 600 lidí, kvůli Verizonu přišly výpadky

Ostravská IT společnost Okin BPS rozjela vlnu hromadného propouštění, v rámci kterého má do 1. září letošního roku přijít o práci asi 600 lidí. S odvoláním na několik zdrojů to uvedl Moravskoslezský Deník. Firma v oficiálních materiálech uvádí, že doposud zaměstnávala přes 1200 lidí.

Problémy mají souviset s koronavirem a dominantním klientem Okinu, kterým je americký operátor Verizon. Pro něj ostravský podnik už několik let zajišťuje IT outsourcing. Výroční zpráva z roku 2018 ukazuje, že tehdy Okin BPS s Verizonem podepisoval smlouvu na tři roky. Okin v tom samém roce oznámil otevření pobočky v Texasu. Společnost v roce 2018 dosáhla na tržby 952 milionů se ziskem 29 milionů korun. Zpráva za loňský rok ještě není k dispozici.

Problematickou situaci naznačují i některé recenze na webových službách pro hodnocení zaměstnavatelů. „V době koronaviru se zachovali tak, že se spustila vlna odchodů. Kdysi to byla společnost, která nabízela mezinárodní prostředí a táhla mladé lidi, aktuálně má poměrně špatnou reputaci jako zaměstnavatel,“ píše například jeden ze zaměstnanců na VímVíc.cz.