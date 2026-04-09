Ostravský startup věří v AI místo zkušeného technika, s investici se má rozšířit po Evropě i Americe

Ostravský startup Edmund AI získal 2,5 milionu eur (61 milionů Kč) na rozšíření své platformy pro AI diagnostiku průmyslových strojů do Evropy a Spojených států. Systém pomáhá továrnám rychleji obnovit výrobu po poruchách a udržet provozní znalosti i při obměně personálu.
Platforma propojuje řídicí programy strojů, technickou dokumentaci, servisní záznamy a data ze strojů v reálném čase do jedné vrstvy, přes kterou mohou inženýři diagnostikovat poruchy. „Skutečnou výzvou není nedostatek dat, ale nedostatek kontextu. Budujeme AI agenty, kteří rozumí tomu, jak stroje skutečně fungují, až na úroveň řídicího programu. Místo prohledávání dokumentace nebo čekání na experta mohou inženýři jednat okamžitě,“ říká spoluzakladatel a CEO Jakub Szlaur. Investici vede fond Forward.one, přidávají se University2Ventures a čeští Tensor Ventures.
Odstávky v továrnách jsou nákladné a až 80 % jejich délky tráví odborníci hledáním příčiny poruchy, nikoliv samotnou opravou. Edmund slibuje zkrátit tuto diagnostickou fázi až o 90 %, tedy z hodin nebo dní na minuty. „Edmund řeší jeden z nejvíce přehlížených problémů průmyslové údržby: jak se znalosti předávají a uplatňují pod tlakem,“ uvádí Beau Anne-Chilla, partnerka fondu Forward.one.
Firmu založili v roce 2023 Jakub Szlaur, Benjamin Przeczek a Miroslav Marek v Praze. Pohybuje se v prostředí, kde továrny přecházejí od mechanických strojů k elektronicky řízeným, softwarově definovaným systémům a produkují stále větší objemy dat, ale zkušených inženýrů ubývá. Jen v Evropě zůstávají desítky tisíc pozic neobsazeny a přibližně pětina současných pracovníků odejde do důchodu v příštím desetiletí. Edmund do roka od vzniku přešel z prototypu do komerčních nasazení, mimo jiné v automobilovém průmyslu, a jako výchozí základnu pro další expanzi si zvolil střední a východní Evropu.