Ovládání počítače pohybem prstů? Meta ukázala prototyp náramku

Není to zdaleka nový nápad, ale firma Meta na něm stále pracuje: co kdybychom mohli počítač nebo jiná elektronická zařízení ovládat pomocí pohybů prstů na rukou? Společnost aktuálně ukázala prototyp speciální náramku, který to má umožňovat.





Náramek snímá elektrickou aktivitu svalů na povrchu kůže (jde o tzv. elektromyografii). Zjednodušeně řečeno dokáže rozpoznat, když mozek posílá svalům na rukou pokyn k nějakému pohybu prstů. Tyto signály pak převádí na povely pro elektronické zařízení.

Meta vyvinula prototyp náramků nejprve pro své AR brýle Orion, kde by mohl nahradit tradičnější, ale u brýlí ne příliš pohodlné způsoby ovládání. Drobným pohybem prstů je tak možné procházet nabídkami, posunovat kurzor nebo psát zprávy na jakýkoli povrch nebo třeba i do vzduchu – o převod pohybů do textu se postará technologie na rozpoznávání rukopisu. Stejný typ ovládání by se dal využít i pro jiná zařízení.

„Překlad“ elektrických signálů do povelů zajišťuje neuronová síť, kterou Meta natrénovala na datech získaných od tisíců dobrovolníků. Postavila tak model, který je dostatečně obecný na to, aby si poradil s pohyby různých lidí. Náramky se ale dokáží také postupně „doučovat“ na chování svého uživatele, čímž se výrazně zlepšuje jejich přesnost. Část dat Meta zveřejnila k použití při vývoji podobných rozhraní.