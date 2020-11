Oxfordská univerzita: hraní her může zlepšovat mentální zdraví

Oxfordská univerzita dnes publikovala zprávu o dokončeném statistickém výzkumu Oxford Internet Institute na téma vztahu hraní počítačových her a jejich vlivu na mentální stav člověka. Jeho autoři (Niklas Johannes, Matti Vuorre a Andrew Przybylski) v ní tvrdí, že čas strávený hraním počítačových her má pozitivní dopad na mentální zdraví hráčů, svoji roli ale sehrávají i další faktory.

Výzkum dává u sledované skupiny hráčů do souvislosti čas objektivně strávený hraním a jejich duševní pohodou. Porovnává přitom jak monitorované chování hráčů, tak jejich subjektivní duševní rozpoložení. Studie sledovala také vliv jednotlivých herních zážitků jako jsou pocity autonomie, kompetence, požitku, nebo naopak pocit tlaku, na duševní stav v reálném světě.

Studie je údajně první svého druhu, od dosavadních průzkumů mapujících podobné téma se má lišit tím, že vedle subjektivních reportů hráčů využívá ostrá průmyslová data o reálně stráveném herním čase. Dřívější podobné výzkumy se přitom opíraly převážně o sebereportovací dotazování. Institut na studii spolupracoval se společnostmi Electronic Arts a Nintendo, data sbíral na hraní her Plants vs Zombies: Battle for Neighborville a Animal Crossing: New Horizons. V prvním případě sledovala studie 518 hráčů, v druhém 2756, a to v období od srpna do září.

Hlavní závěry studie jsou tři: 1. množství času stráveného hraním je malým, ale nezpochybnitelným faktorem, který pozitivně koreluje s pohodou lidí. 2. Subjektivní zážitky hráče během hry mají na pocit pohody větší vliv než samotný strávený čas. 3 hráči, kteří si hru dovedou více užít, reportují také větší duševní pohodu ve skutečném světě.

„Bez objektivních údajů od herních společností dělaly doteď osoby, které navrhují politiku hraní her a doporučeného hraním stráveného času, svá rozhodnutí bez spolehlivé databáze důkazů,“ říká vedoucí výzkumu a ředitel institutu Andrew Przybylski.

„Naše závěry ukázaly, že videohry nemusejí být nutně pro mentální zdraví škodlivé. Ve skutečnosti může být hraní činnost, která pozitivně souvisí s duševním zdravím lidí a regulace videoher by mohla tyto výhody anulovat,“ dodává.