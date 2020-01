 »  Pale Fire Capital vstupuje na trh outsourcingu IT expertů

David Slížek

Investiční společnost Pale Fire Capital (PFC), za kterou stojí podnikatelé Jan Barta, Dušan Šenkypl, David Holý a Petr Krajíček, spustila novou službu TeamIT. Ta má zprostředkovávat kontakt mezi ICT specialisty a firmami, které hledají odborníky pro své projekty.

Nová firma vznikla prodejem (management buy-out) jedné divize společnosti YOU SYSTEM a jejím vydělením do nového subjektu. Do nové firmy, která funguje v rámci portfolia PFC, přešel tým, který se do té doby věnoval právě outsourcování vývojářů a dalších ICT expertů pro projekty velkých firem. Cenu transakce společnosti neuvádějí.

Pale Fire Capital má v investičním portfoliu například firmy Favi či Semantic Visions. Peníze vložil i do projektu Zuri – jde o vývoj letadla s vertikálním startem, za kterým stojí Michal Illich.

Letadla s vertikálním vzletem změní osobní přepravu, říká Michal Illich:

Firma také v půlce loňského roku koupila dražební portál Aukro a koncem roku 2019 oznámila akvizici služby UptimeRobot.