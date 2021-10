Doplněno: Panasonic končí s výrobou televizorů v Česku, propustí většinu lidí

Společnost Panasonic končí s výrobou televizorů ve své plzeňské továrně. Informovalo o tom odborové sdružení Kovo při svém setkání v Hradci Králové a později informaci potvrdila i sama firma. O práci přijde až tisíc lidí, částečně zaměstnanci a částečně agenturní pracovníci. Výroba má být ukončena k 31. březnu 2022.

Firma by měla ke konci března 2022 propustit až 450 kmenových zaměstnanců z celkových 750 lidí. Ve firmě by ke stejnému datu mělo podle odborového předáka citovaného agenturou ČTK postupně skončit i všech téměř 500 agenturních pracovníků.

Ve strategickém rozhodnutí nadnárodní firmy mohl podle odborů hrát roli i současný nedostatek čipů. Navíc dlouhodobě klesala poptávka po televizorech.

„V rámci neustálého procesu, který má zajistit ziskovost našeho podnikání v oblasti televizorů v celosvětovém i evropském měřítku, společnost Panasonic v současné době přesouvá výrobu televizorů (včetně OLED) z našeho závodu v České republice (Plzeň) do externí společnosti – stejně jako to již několik let dělá většina společností v oboru výroby televizorů,“ sdělil Panasonic v odpoledním předběžném prohlášení.

„Továrna v Plzni bude i nadále pokračovat ve své činnosti a dále se soustředí na výrobu našich videoproduktů a také na významně rostoucí oblast produktů tepelných čerpadel A2W,“ ujistila společnost. V továrně by tak mělo zůstat asi 300–370 zaměstnanců. Výzkumu a vývoji televizních technologií se bude kromě odborníků v domovském Japonsku věnovat centrum v německém Langenu.

Plzeňská továrna Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. patří do rodiny společnosti Panasonic se sídlem v Osace. Po mateřské společnosti v Japonsku je plzeňský výrobce druhou nevětší továrnou na výrobu televizorů Panasonic na světě. Společnost PAVCCZ byla založena dne 13. března 1996 a 1. dubna 1997 byla zahájena výroba vakuových televizorů.