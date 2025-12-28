Paramount Network končí, posledním pořadem bude Comedy Club

O půlnoci ze středy 31. prosince na čtvrtek 1. ledna přestane vysílat česká verze stanice Paramount Network. Mateřská společnost Paramount se rozhodla omezit rozsah svého podnikání v tradičním televizním vysílání.
Stanice už své diváky na vypnutí vysílání průběžně upozorňuje mezi pořady. Úplně posledním programem bude epizoda komediální show Comedy Club. Dramaturgie pro tento účel vybrala 26. díl osmé sezony, který začne na Silvestra ve 23:30.
Reprízové vysílání Comedy Clubu vyplní většinu vysílání už od pondělí 29. prosince, vždy po skončení dopoledního bloku animovaných pohádek. „Za všechny společné chvíle, za vtipy, smích a vzpomínky děkujeme! Paramount Network se loučí. Byli jste skvělé publikum! Rozlučkový maraton Comedy Clubu, protože každý velký příběh potřebuje důstojné rozloučení, začíná každý den od 29. prosince od 11:50,“ oznámila stanice.
Paramount Network využívá celoplošnou terestrickou distribuci v DVB-T2 Multiplexu 24 společnosti Digital Broadcasting. Je také součástí nabídek mnoha poskytovatelů placené televize. Program začal v České republice vysílat 14. prosince 2015, tehdy ještě pod názvem Prima Comedy Club. Na Paramount Network se přejmenoval od 12. ledna 2021, což majitel vysvětlil „reakcí na vývoj trhu a potřeb diváků“.
Pásmo animovaných pohádek od nového roku převezme stanice Prima Show.
Kromě Paramount Network přestanou vysílat také hudební kanály z rodiny MTV (MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live, Club MTV) a skončí i distribuce stanic TeenNick a Nick Music. Zůstanou dětské programy Nickelodeon a Nick Jr., stejně jako hlavní kanál pod značkou MTV, který však už delší dobu nevysílá hudbu, protože dává přednost seriálům a reality show pro mladé publikum.